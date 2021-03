Programa (15/03/21) MyHyV, íntegro en HD

Ya puedes ver el programa 3084 de 'MyHyV', íntegro en HD

Después de que Tony Spina dijese en un juego que era "bisexual" y más tarde lo desmintiese durante una conexión desde el pisito de 'Solos' con 'Mujeres y Hombres', el italiano ha venido al plató del programa para enfrentarse con Iván González, que ya criticó su actitud y le calificó de "oportunista".

A Julen le han llegado rumores de que Inma no podría estar tan 'pillada' por él como asegura y que podría tener otras intenciones muy diferentes: "Me han dicho que hablas con Álex Romera y que le has insinuado que te gustaría que fuese tu pretendiente si te dan el trono. Me lo ha contado Carmen".

Después de solucionar su crisis con Ephy y de tener cita con varias de sus chicas, Julen se ha mojado y ha hecho un ranking en el que ha desvelado a su favorita.

"Ana la última, reprocha de no haber estado con él cuando el programa les dejó un tiempo. Además, no confío en ella", ha comenzado Julen.

"Ali sería la cuarta e Inma la tercera", continuaba dejando para los mejores puestos a sus pretendientas más veteranas. Finalmente, Julen ha comunicado que su preferida sería Tris: "La veo una persona con la que empatizo por lo que hemos pasado en nuestras anteriores relaciones. Confío mucho en ella y he tenido la cita que necesitaba", ha explicado.

En el programa del pasado viernes de 'Mujeres y Hombres', Iván González comunicaba que tenía una confidencia con Gisela como protagonista: "Además de haber dormido con Álex Bernardos hace un par de semanas, me ha llegado que habla con un chico de Barcelona que es cantante y del que está enamoradísima", aseguraba el 'opinionista'.

Ahora, la propia Gisela lo ha desmentido y ha dado su versión de lo sucedido tanto con Álex Bernardos como con el misterioso cantante: "Yo soy una persona muy transparente. Yo ese día quedé con Álex, tenía el móvil encima de la mesa, me escribió y me preguntó quién era. Yo le dije que era una persona con la que me había ilusionado, pero ya está. Yo llevaba sin quedar con ese chico cuatro o cinco meses", ha tratado de explicar.