Julen desconfía de Inma Campano: Podría estar pensando en ser la próxima tronista

Julen se queja de que Inma tiene más detalles con sus rivales que con él

Carmen le habría dicho a Julen que Inma quiere ser tronista

Además, a Julen le han llegado rumores de que Inma no podría estar tan 'pillada' por él como asegura y que podría tener otras intenciones muy diferentes: "Me han dicho que hablas con Álex Romera y que le has insinuado que te gustaría que fuese tu pretendiente si te dan el trono . Me lo ha contado Carmen".

Inma asegura que solo está en 'MyH' por Julen

Inma: "Álex me escribió para preguntarme cómo se iba a 'La Isla de las Tentacione"

Ya en el plató de 'MyH', Inma lo ha explicado mejor todo: "Álex me cae muy bien, pero nada más. Me escribió para preguntarme cómo se iba a 'La Isla de las Tentaciones' , le contesté y no volvía hablar más con él. A Carmen se lo han dicho pero no me ha querido decir quién ha sido, pero ella me cree", ha contado.