Iván advierte a Almudena tras una confidencia: "Iguan no deberías estar aquí"

En el programa del pasado viernes de 'Mujeres y Hombres', Iván González comunicaba que tenía una confidencia con Gisela como protagonista : "Además de haber dormido con Álex Bernardos hace un par de semanas, me ha llegado que habla con un chico de Barcelona que es cantante y del que está enamoradísima", aseguraba el 'opinionista'.

Iván González ha asegurado que Almudena tiene un amor platónico al que sigue enganchada

Ahora, la propia Gisela lo ha desmentido y ha dado su versión de lo sucedido tanto con Álex Bernardos como con el misterioso cantante: "Yo soy una persona muy transparente. Yo ese día quedé con Álex, tenía el móvil encima de la mesa, me escribió y me preguntó quién era. Yo le dije que era una persona con la que me había ilusionado, pero ya está. Yo llevaba sin quedar con ese chico cuatro o cinco meses", ha tratado de explicar.