'De Araceli a guapa y con estilo' cuando los sueños se hacen realidad

Araceli Vera, nos revela cómo ha sido su verdadera y apasionante historia hasta alcanzar la fama. Guiada por un sueño, y casi sin apoyo ni recursos, consigue convertirse en una reconocida influencer. Con su habitual estilo, tan emotivo y cercano al que nos tiene acostumbrados, narra cómo logró desarrollar una profesión hecha a su medida. Pasando del anonimato llegó a convertirse en un personaje público, codearse con diseñadores de lujo y celebrities. En estas líneas no solo habla de la parte positiva de las redes sociales, sino que trata de desmitificar la parte frívola y maquillada del éxito en internet. Una novela cargada de sensibilidad en la que revela aspectos íntimos que no dejarán indiferente a nadie. Echando una mirada atrás, y sin olvidar nunca sus orígenes, relata sus fracasos, malas decisiones, maternidad a una edad temprana, desengaños amorosos y demás infortunios y adversidades encontradas que no la han detenido. A medida que el lector va adentrándose en estas páginas, irá descubriendo sus verdaderas pasiones, cicatrices y la enorme satisfacción de haber reconducido su vida cómo mejor ha sabido, marcando su propio estilo. Comparte claves para vivir intensamente sin descuidar las cosas importantes, revelando sus tips de belleza y de autocuidado personal con la intención de ayudar a que los demás proyecten la mejor versión de sí mismos. Si querías una obra emotiva, cercana y que te ayude a creer en que los sueños se hacen realidad... tienes el libro que buscabas.