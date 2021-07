Gülseren Budayıcıoğlu psicoterapeuta y escritora de éxito internacional

Sus obras Inside the Medallion, If the King Loses, Return to life, Three Colours of Sin y esta última, La chica de la ventana, son las que la han reconocido no solo como una gran psicoterapeuta, sino también como una escritora de muchísimo talento que ha conseguido abrir el corazón a millones de lectores a través de las vidas de las personas que acuden a ella en busca de ayuda. La mayoría de sus escritos han sido adaptados a la televisión en diferentes series de gran éxito internacional, amplificando, si cabe, su fama y su talento como autora.