El pase de modelos con más estilo de Xuso Jones y una concursante: "Estás divino"

Belén ha decidido arriesgarse y no se ha plantado con los 1.000 euros. La farmacéutica ha optado por seguir jugando a 'Lo sabe, no lo sabe' para multiplicar el premio. La concursante ha abierto uno de los tres sobres y ha descubierto que su premio se había multiplicado por 3.

La última pregunta que le ha formulado Xuso ha sido más complicada y Belén no ha tenido mucha suerte. Manuel, el viandante al que le ha preguntado, no se sabía la respuesta y le ha hecho perder todo el dinero que tenía ya en sus manos. No obstante, la alegría de Belén no ha desaparecido y se ha ido muy contenta después de que Xuso le ha regalado la camiseta de los perdedores.