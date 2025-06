cuatro.com 19 JUN 2025 - 13:55h.

Pasos para planificar tu viaje y requisitos para que nuestra mascota viaje segura.

Compartir







Las fechas vacacionales, suelen venir acompañadas de viajes y desplazamientos y si tienes una mascota en casa, la forma de organizarte puede verse condicionada.

Por eso, si queremos viajar con nuestra mascota es importante que tengamos pleno conocimiento de cómo hacerlo, pues existen diferentes posibilidades y requisitos a considerar dependiendo de cuál sea el plan previsto.

¿Con o sin mascota?

Los hoteles para animales son una alternativa cada vez más de moda si queremos salir de viaje y no podemos llevar con nosotros a nuestra mascota. Ahora bien, si lo que quieres es viajar con tu mascota y disfrutar juntos de nuevas aventuras lo primero que debes tener en cuenta es el tipo de viaje que vamos a realizar, pues no es lo mismo un viaje en avión que uno en coche, igual que no es lo mismo un viaje de 100km que uno de 600km.

Viajar al extranjero requiere que tengamos toda la documentación en regla

Si nuestro objetivo es viajar a un país extranjero, es necesario que nos aseguremos que nuestra mascota cumple con todos los requisitos para cruzar la frontera; vacunas y papeles en regla. Lo mejor en estos casos en organizarse con tiempo para evitar cualquier sorpresa de última hora y pedir consejo a nuestro veterinario de confianza, para que nos oriente sobre las necesidades que afrontaremos en este tipo de viajes.

Cuando el modo de desplazamiento es el avión, lo más recomendable es ponerse en contacto con la compañía aérea en cuestión para que nos informen de cómo debemos proceder. Pues el protocolo para viajar con animales puede variar ligeramente según qué compañía contratemos.

Desde IUMIUKY os aconsejamos que estudiéis bien el destino al que viajáis y tengáis algún veterinario de la zona buscado de antemano por si se diese alguna circunstancia en la que podáis necesitarlo.

Es necesario tener en cuenta las normas de seguridad en caso de viajar en coche

En caso de que realicemos nuestro desplazamiento en coche, es importante tener en cuenta la seguridad no sólo del animal sino del resto de ocupantes. Un animal suelto dentro del coche es un gran peligro sobre todo para el conductor ya que el animal puede sufrir mareos, vomitar, ponerse nervioso o agobiarse y por ello actuar de alguna forma inesperada que nos ponga en peligro.

Siempre que el animal tenga las medidas oportunas para caber cómodamente en un trasportín esta será la mejor opción. Si por tamaño del animal, es inviable, debemos recurrir a arneses que dejen a nuestra mascota sujeta al cinturón de seguridad o, si lo transportamos en el maletero, debemos contar con una rejilla divisoria que impida que la criatura se pueda mover libremente.

El transportín IUMIUKY ofrece todas las garantías para que tus desplazamientos sean cómodos y seguros para todos. Es compacto, ligero y resistente ya que soporta hasta 5 kilos de peso. Y con un magnifico precio, 14,95 €. Puedes encontrarlo en las tiendas físicas de Tiendanimal y Kiwoko.

Mantén a tu mascota hidratada

Cuando un animal viaja es común que pueda estresarse, marearse o desorientarse sobre todo si hablamos de largos recorridos. Por ello es necesario hacer paradas de vez en cuando para que se calme e incluso darle un pequeño paseo por una estación de servicio para ayudarlo a estirar las patas y que se acostumbre al trayecto. Llevar comida para el trayecto no más aconsejable pero sí es importante darle agua para mantenerla hidratada.

En caso que sea un animal propenso a mareos o que lo pase especialmente mal es buena idea siempre recurrir al consejo de nuestro veterinario para que nos recomiende algún fármaco que le ayude a superar la travesía.