La indignación de Marc Vidal con la gestión política de la DANA: "El sistema es incompetente al máximo"

En su intervención en el programa de Iker Jiménez, añadía: “Es un Estado en el que no sabes quién manda, no sabes quién tiene que hacer algo… No se pudieron poner de acuerdo, no hubo mando único, fue un desastre absoluto y que está pagándolo la gente (..) Ha muerto gente porque no se actuó rápido y de eso hay responsables”, continuaba.