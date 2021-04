Dispuesto a encontrar a una mujer que se atreva a recorrer el mundo con él, sus dos perros y su California, Yagoba ha cruzado la puerta de ‘First Dates’ lleno de ilusión . Una ilusión que no ha perdido hasta el final de su cita porque no ha terminado de enterarse de que ella le había puesto la cruz desde el minuto cero.

Físicamente no le ha llamado la atención, saber que era de Vitoria siendo ella de Cuenca no le ha ilusionado y enterarse de que trabajaba como técnico de emergencias le ha desencantado por completo. En la situación en la que vivimos, atravesando una pandemia mundial por coronavirus , saber que tu cita es un sanitario podría ser motivo de curiosidad incluso, de admiración por la labor realizada , pero para Noemí ha sido la clave para saber que Yagoba no era su hombre .

Al saber que era conductor de ambulancia, no se ha cortado un pelo y ha soltado “No quiero virus yo, ya tengo yo bastante virus conmigo… Y más los ambulancieros, si dices que es un médico en condiciones”. Y es que aunque ha terminado reconociendo que el de Vitoria es un hombre muy agradable, cariñoso y educado, a ella no le ha gustado ni su nombre ni su pasión por su profesión “Yagoba, si hasta el nombre se feo, copón… Ahí sí que me ha matado, ¿Tú tienes de hobbie trabajar? Mátame camión”. Por no hablar de su pasión por los perros.