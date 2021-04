Todavía sin saber a qué había venido Ibai Llanos a ‘First Dates’ pero sí sabiendo que se consideraba un fracaso en el tema amoroso y que se le daba mejor eso de dar consejos, Carlos Sobera le ha propuesto un reto al youtuber ante el que no ha podido decir que no. Y es que ha sido una proposición “de vasco a vasco”.

“No he tenido pareja nunca, pero he estado enamorado, estoy enamorado de la vida en general”, ha asegurado el youtuber Ibai Llanos antes de que Carlos Sobera le hiciera una proposición. “Un compromiso de vasco a vasco, de bilbaíno a bilbaíno como tú y yo. Tienes que venir un día, yo te busco la pareja ideal y entonces, en lugar de comentar a una pareja lo que haces es vivir la cita en primera persona, ¿Te atreves?”, ha asegurado Carlos Sobera un segundo antes de escuchar un “Yo me atrevo, yo soy atrevido”.