Miguel no sabía dónde meterse porque en un segundo se ha convertido en uno de los focos de todas las miradas y no es que el baile de su cita le estuviera entusiasmado . Incluso, en un momento dado de la actuación, Sarah se ha contorsionada hacía atrás un buen rato y él ha sentido que se había quedado pillada “ya le ha cogido el lumbago” .

Tras la cena y el baile, Sarah ha tenido claro que volvería a quedar con Miguel como persona con la que comparte muchas cosas y ha conectado cuánticamente, pero no como una cita en sí porque no han tenido conexión eléctrica y la chispa no ha surgido. A Miguel le ha parecido una idea fenomeanl porque Sarah le había parecido interesante como persona y no como pareja.