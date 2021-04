La política acaba con la cita de Elena y Francisco: “Es un cavernícola”

Francisco, sobre las libertades sexuales de Elena: “Muy mal, he estado a punto de irme”

Elena ha llegado a ‘First Dates’ presumiendo de su éxito con los hombres y de que no le importaba la ideología política de su pareja, pero ha terminado la cita espantada al comprobar que Francisco era “un hombre tradicional, de derechas y cavernícola”. Menos mal, que el horror ha sido mutuo, él no se ha marchado de la cita por respeto y educación, pero ganas no le han faltado.

“Tengo mucho éxito en las páginas de contactos porque mis pechos llaman la atención y yo lo exploto… Chicos de 35 y 40 intenta ligar conmigo y te cuenta unas películas tremendas para quedar… El problema que tenemos las mujeres gorditas es que hay mucho cinismo, todos te quieren para la cama, pero ninguno te quiere a su lado, como que les da vergüenza”, así ha comenzado a Elena a presentarse ante las cámaras y a explicarle a Carlos Sobera lo que estaba buscando en el terreno amoroso.

Cuando ha visto a Francisco atravesar la puerta de ‘First Dates’ ha tenido la sensación de que no iba a ser su tipo “A mí no me importa la ideología de las personas pero se le veía que era de derechas a la legua”, pero ha querido probar. La cita no ha comenzado mal, pero en el momento que han comenzado a jugar al rasca del amor, la cosa se ha torcido del todo.

Francisco le ha corroborado que era de centro derecha y al saber que ella era de izquierdas ha tenido claro que su relación no iba a ningún sitio, pero en el amor nunca se sabe. Bueno en este caso se sabe en el momento que han comenzado a hablar de flechazos y relaciones abiertas.