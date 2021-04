Erik es un chico al que le gusta cuidarse y que tiene clarísimo que tiene un cuerpo hecho para el pecado “Yo me miro al espejo y me follaba”, ha asegurado que pensaba cada mañana. Ha venido a ‘First Dates’ en busca de una mujer que se cuide como él y se ha encontrado con Sana, una brasileña que no sale si no está tan perfecta que llama la atención.