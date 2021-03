A Luz no le saben a nada los besos de Enrique: “Faltó el centavo para el peso”

Luz y Enrique han tenido una cita de 10 hasta el momento en el que sus labios se han juntado por primera vez. Luz ha sentido el deseo de besar a Enrique en busca de la chispa del amor , pero sus besos le han dejado claro que el motero con el que había cenado no era el hombre que estaba buscando, ¡Menudo chasco!

Apasionado del mundo del motor y luciendo una estética 100% custom, Enrique ha venido a ‘First Dates’ en busca del amor. Tuvo una relación de 20 años a la que “Le agradezco los dos hijos que me ha dado, el tiempo que me ha dedicado y que se haya ido” y quiere volver a sentir algo especial. Llena de energía y con la música en el cuerpo, Luz ha entrado en el restaurante dispuesta a dejarse llevar “Soy de Cali, la capital mundial de la salsa”.

Nada más verse, se han gustado y han protagonizado una cita muy, muy buena. Han compartido gustos, aficiones, ilusiones en la vida e incluso, se han compenetrado muy bien bailando bachata , pero ya en el reservado la cosa se ha torcido tras el primer beso. Luz se ha lanzado a probar los besos de Enrique en busca de la chispa que le estaba faltando y no ha encontrado nada .

Él por su parte se ha venido arriba y no quería dejarle de besar. Incluso, se ha quedado muy sorprendido cuando ella le ha dicho que no quería tener más citas, que no le habían sabido a nada sus besos y que le “faltó el centavo para el peso”. Enrique le ha ofrecido otro beso a ver si cambiada de opinión, pero ya era tarde.