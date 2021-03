Sergio: “Me considero un nini especial, un nininini ni estudio ni trabajo ni quiero ni lo intento”

Él le ha confesado que entre sus talentos sexuales destacaba uno “Tengo un don con la lengua” . Michelle le ha dicho que a ella en el tema sexual le gusta que le den caña y que se olviden del romanticismo, y él se ha venido arriba. “Comiendo el ñoco soy un espeto” , ha asegurado Sergio antes de dejar claro que en el tema sexual es “ un guarro, soy de mecha corta, si me buscas me enciendo” .

Eso sí, a Sergio lo de tener sexo con una chica que acaba de conocer, no le convence “La primera noche no me la calzo, necesito saber de dónde viene, me da asquete”… Él ha sido muy sincero durante la cita, quizás demasiado para lo que Michelle se esperaba encontrar.