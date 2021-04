Humberto ve en Matías al leñador perfecto: “Tengo una hacha que no te lo imaginas”

Humberto ha llegado a ‘First Dates’ con muchas ganas y en tan solo unos minutos ha conseguido dejar sorprendido a todos los presentes. A Carlos Sobera le ha dejado mucho al preguntarle si tenía un hijo con una pareja lesbiana sueca y a Matías le ha tocado la autoestima al confesarle que le veía como el leñador que estaba buscando. Eso sí, Humberto no esperaba que Matías se viniera arriba y le hablara de su hacha.

Nació en Cuba, vivió en Madrid, pero ha pasado toda su vida en Virginia, Estados Unidos. Decidió venir a vivir a Barcelona porque tiene un hijo con una pareja sueca lesbiana . La vida de Humberto está llena de sorpresas y para sorpresa la que le ha dado a Carlos Sobera cuando le ha preguntado muy serio “¿Tú no tienes un hijo con una pareja sueca lesbiana?”. El presentador se ha quedado mudo , pero ha tirado para delante y se ha encontrado con nuevas declaraciones del soltero que le han seguido sorprendiendo.

Humberto ha tenido cuatro parejas heterosexuales y asegura que “los convertí” incluso, le ha cantado a Carlos Sobera la canción que compuso sobre el tema que dice “Ella no sabe que su esposo es gay, soñó conmigo ayer”. Y es que Humberto es mucho Humberto y le ha cantado un poquito más “ella no sabe que Carlos Sobera es su obsesión, ella no sabe que es por su pantalón”, consiguiendo sacar los colores al presentador.