Alazne: “En el amor he tenido un surtido como los encurtidos, con sus aceitunas y sus pepinillos”

Alazne ha venido a ‘First Dates’ en busca de un hombre moreno de ojos claros que le proporcionara el 20% de amor que le falta en su vida y se ha encontrado con Álex, un hombretón del norte al que le ha faltado temblar antes de saber si ella quería cita con él o no.

Y dicho y hecho, por la puerta de ‘First Dates’ ha entrado Álex un vasco muy tímido que nada más verla se ha quedado prendado. Durante la cita, Alazne y Álex se han ido conociendo poquito a poquito y casi todo lo que descubrían les gustaba. Al saber que Alazne era peluquera, Álex le ha confesado que llevaba años sin quitarse la gorra porque tenía la zona de arriba un poquito despejada y ella le ha advertido que eso no era bueno porque no le entraba el oxígeno, pero quitando el momento de risas que les ha producido, no parece que la alopecia de él vaya a ser un problema en la pareja.