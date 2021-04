Nada más escuchar a Sara decir que buscaba a un chico con estilo y rollito vistiendo, Ibai Llanos ha tenido claro que no le estaba buscando a él y ha prestado especial interés a las cosas que la soltera no quería que formaran parte de la personalidad de su cita “¡Atentos! Que esto es importante! ”. Al streamer le ha parecido bien que Sara no quisiera a un niño de papá y que estuviera buscando a alguien “más madurito” , pero ha soltado un “Sara frena que vas muy rápido” cuando le ha escuchado decir que Mario , el nombre de su cita, era el nombre que siempre le había querido poner a su hijo .

“Me gusta la cadena por fuera, te da mucha calle” y “Tiene tatuada una cruz, ay como te vea mi abuela, Mario”, han sido dos de las reacciones al ver el moderno y poco habitual look de Mario, el fotógrafo que podría enamorar a Sara. La cita ha ido muy despacito, Sara ha querido saber por qué ha venido Mario a ‘First Dates’ y le ha confesado que ella también quería vivir la experiencia porque no se ve toda la vida “pendoneando”. “Muy bien, me encanta el eufemismo de pendoneando, apuntadlo, pendoneando, me gusta mucho”, ha asegurado Ibai, al mismo tiempo que ha flipado al saber que Mario no había tenido ninguna relación y que era mucho de colegas “¿Te gusta alguno de tus colegas? ¿Te has enrollado con alguno de tus colegas? No pasa nada, yo lo he hecho, admítelo”.