No nos engañemos, hay veces que pasa, pero es muy complicado que cruce la puerta de ‘First Dates’ la persona que sueñas. Suele ser más alta, más baja, estar más gordita, no tener pelo, usar una ropa que no te gusta demasiado… Pero todas las personas que se olvidan de lo que venían a buscar y se centran en la persona que acaban de conocer, no sabemos si enamorados, pero sí terminan su cita con una sonrisa.