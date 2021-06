La lista de cualidades que Esther busca en un hombre es muy larga, pero cuando ha visto de lejos a José Luis ha tenido claro que no era el hombre que estaba buscando y no se ha molestado ni en averiguar si cumplía con alguno de sus requisitos.

“¿Es mi cita? ¡Qué me estás contando!” , es lo primero que ha soltado Esther al ver a José Luis cruzar la puerta de ‘First Dates’. La soltera ha tenido tan claro que con él no iba a llegar a nada que l e ha propuesto a Matías intercambiarse con él para cenar con ella .

Mientras, José Luis intentaba superar sus nervios y su gran timidez charlando con Carlos Sobera. Algo que no le ha resultado nada fácil y que ha llevado al presentador a soltarle un “¿Hay algo que te guste? Vámonos a casa ya volveremos otro día” .

Ya hechas las presentaciones, José Luis ha intentado superar su timidez, pero Esther se ha mostrado fría como un tempano de hielo y no le ha dirigido la palabras. Carlos Sobera ha intentado buscar un hilito del que tirar para que ambos se dieran una oportunidad, pero no ha servido de nada. Ella ha comenzado la cita diciéndole que no le gustaba nada y él por educación, se ha quedado, pero ganas de marcharse le han entrado.