Jesús busca el pie perfecto: “No soy fetichista pero estoy buscando unos pies que me gusten en la vida”

Su cita estaba funcionando fenomenal y sin previo aviso, se han puesto a hablar de sexo “El sexo mueve el mundo” y a Jesús se le ha venido una reflexión a la cabeza “La gente no se cuida los pies, los ves impecables, guapísimo pero cuando llegas a los pies…”. Frank ha flipado un poco con la reflexión de su cita, pero este le ha confesado que “No soy fetichista pero estoy buscando unos pies que me gusten en la vida”. Y es que cuando está con alguien, suele querer rozarte con sus pies y a él no le vale cualquier cosa “Si me vas a rozar con tu pie que sea un pie bonito, higiénico”.