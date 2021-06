A nadie le gusta que le digan que no, pero no todo se lo toman igual... ¡Qué tensión!

No es aconsejable comenzar a conocer a una persona con una cita llena de mentiras

Es bueno ser sincero pero decirle a tu cita que es mayor o está gorda ante de darle calabazas no es bonito

No se puede gustar a todo el mundo pero no todo el mundo acepta un “no” por respuesta y en ‘First Dates’ hemos visto calabazas simpáticas, desagradables, explosivas e inesperadas. Aunque no siempre un rechazo es motivo de discusión entre dos solteros que hasta ese momento parecían haberse convertido en la pareja perfecta, hay algunos que deciden guardar su secreto hasta el último segundo y consiguen que todo salte por los aires cuando menos te lo esperas.

Cupido no se sienta en todas las mesas de ‘First Dates’ y cada noche, y lo normal es que los solteros acepten que la persona con la que han tenido una cita no quiera repetir con deportividad, pero hay veces que eso no ocurre. Bien porque no están acostumbrados a no gustar, porque hay frases o palabras que son innecesarias para decirle que no a la otra persona o porque han decidido guardarse un gran secreto hasta el final, pero en la sala de decisión hemos vivido auténticas batallas dialécticas, que merece la pena recordar.

La última fue la de José y Margarita. ¿Realmente no se gustaban? No lo sabemos, pero en el momento que él dijo que ella era mayor para él… ¡Bomba!

Hay veces que no necesitas ser adivino para saber que la cita va a terminar en calabazas, pero no te puedes esperar que tras dejarse claro que no se quieren volver a ver, se atrevan a decirse a la cara todo, todo y todo. No está bien dar lecciones a nadie.

Y sobre todo, hay que aceptar que no le gustes a otra persona con deportividad. Sí, aunque tú tengas la autoestima tan alta que no seas capaz de asimilar que haya alguien en el mundo que no se muera por tus huesitos.

A nadie le gusta recibir un “no” por respuesta, pero más que una negativa, en ‘First Dates’ hemos comprobado que la indecisión suele ser mucho peor. ¿Perdona?

No siempre la sinceridad es una buena idea

En ‘First Dates’ hemos visto todo tipo de citas y es que hasta los propios protagonistas de la cena viven la cita de formas muy diferentes. Hay solteros que sienten la necesidad imperiosa de salir corriendo de sus cenas mientras que la persona que tienen en frente se siente casi enamorada. El problema viene cuando se encuentran cara a cara con la verdad y la tú cita es demasiado sincero.

Eso sí, igual no mostrar en absoluto que la otra persona no es de tu agrado, tampoco es una buena idea. Y sino que se lo digan a Carlos que estaba viviendo su propio cuento de hadas y le despertaron de golpe. Menos mal que él es “un macho alpha”.

Ser 100% sincero con una persona que ha sentido ilusión por ti y a la que conoces desde hace una hora no siempre es una buena idea. Ante todo está la educación. ¿Os acordáis del Rey del Parking? No necesitaba decirle a su cita que estaba “rellenita”, ambos sabían que no querían repetir.

Las sorpresas en el último minuto no suelen funcionar bien

Comenzar una relación con mentiras nunca es una buena idea y cómo en ‘First Dates’ nunca sabes si la persona que tienes enfrente puede llegar a ser el amor de tu vida, casi mejor cuentale todo lo que creas necesarios antes de llegar al final.