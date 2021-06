El amor es la casualidad más bonita de todas y sí lo encuentras por casualidad y con alguien con el que te reencuentras por el mismo motivo, mucho se tiene que torcer la cosa para que la cosa no termine bien. Hace tan solo unos días veíamos como Lucía se echaba las manos a la cabeza al comprobar que su cita, el hombre que la iba a enamorar en ‘First Dates’, no era ni más ni menos que un miembro de su grupo de amigos que había llegado a estar tatuando un culo en el salón de su casa .

Pero para casualidades del destino, la que vivieron Andrés y Marco . Nuestros solteros llegan deseando descubrir a su nueva ilusión y Andrés, no solo no se encontró con alguien nuevo sino que se encontró por la persona que según él sus planes de boda se esfumaron . Y es que ya tenía comprado “el Tiffany y la vajilla”. ¡ Vaya papelón, papito!

Los solteros se llevan grandes sorpresas e incluso, algunos no saben muy bien ni cómo reaccionar. Pero la impresión que se llevan Carlos Sobera y Matías no se queda atrás. El presentador y el camarero fliparon al ver el divertido, alocado y apasionado reencuentro de Antonio y Roya y eso, que no se dieron cuenta de quién tenía enfrente hasta que ella no le dijo que era de Múnich.