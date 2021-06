¿Toledo está en Extremadura? ¿Ámsterdam en Nueva York? Los nervios le juegan malas pasadas a los solteros

Un lapsus en una primera cita puede cambiar tu destino sentimental

Cuando tu cita no sabe dónde está Bilbao y tú tampoco, el lapsus es menos lapsus

Tras cinco años intentando que la gente se enamore, hemos sido testigos de muchas cosas, pero si somos sinceros algunos de los momentos más divertidos que nos ha regalado los solteros han sido completamente inconscientes. Los nervios juegan malas pasadas y hay veces que no saben ni dónde viven. Otras, no son los nervios los sabemos.

Los lapsus geográficos se han convertido en todo un clásico del programa. Nos han visitado personas que dominan nada bien la distribución territorial de nuestro país y ya no hablamos de la del mundo entero. Sí, por surrealista que parezca hay personas que no saben dónde está Soria, que creen que Ciudad Real está en Extremadura o que no saben la diferencia entre una ciudad y una comunidad autónoma. No lo saben o los nervios no les dejan recordarlo.

¿Toledo es de Extremadura?

No nos asustemos, saber de geografía es algo que está muy bien, pero no es fundamental para encontrar el amor en ‘First Dates’ ni en ningún otro lugar. Igual que lo de quedarse con las primeras impresiones. Noelia comenzó su cita juzgado a José de parecer un viceverso por llevar tupé y la terminó dejándolo loco al soltar un “¿Toledo no está en Extremadura?” o llegar a asegurar que Jaén también estaba muy cerquita de Badajoz. No os decimos dónde piensa que está Sevilla, tenéis que verlo.

Hemos tenido solteros que no sabían dónde estaban Alicante o Bilbao, que situaban a Ámsterdam en Nueva York o cómo por ejemplo Alba que no tiene claro si ha ido a bañarse a la playa esa que llaman Canarias y que está cerca de Tenerife. Su cita era canario, no os decimos más.

Hay ocasiones en las que dudamos, pero hay otras en las que vemos claro que son los nervios los que hablan por boca de los solteros. En el caso de Esther, sabía perfectamente dónde estaba Soria, pero se le movió un poco la comunidad autónoma en general.

No todos los lapsus son geográficos, hay veces que están tan concentrado escuchando a tu cita que no eres capaz de abarcar más información y… ¡Te quedas en blanco!

Y otras en las que consiguen que tu mente piense en otra cosa que en la piel de la persona que tienes enfrente y en lugar de pensar que tú cita es Técnico Especialista en Rayos, se dedica a arreglar las máquinas de rayos UVA y que por eso luce ese morenazo todo el año.