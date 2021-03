José no da crédito ante los conocimientos de geografía de Noelia: “Jaén está en Extremadura”

Noelia se ha quedado parada nada más cruzar la puerta de ‘First Dates’ y ha tenido la sensación de que su cita no iba a llegar a buen puerto “Le veo bajito, no me gusta. El tupé para arriba en plan viceverso no me convence”. José no le ha gustado a primera vista y durante toda la cena ha intentado encontrar más punto de desunión entre ambos que de unión. De hecho, le ha dicho que ella no quería una relación muy estable y él se ha dado cuenta de que no era la mujer que estaba buscando “Es muy guapa, pero pensamos de forma diferente”.