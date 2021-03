Con Rubén, Mara se ha mostrado muy preguntona y directa a los temas importantes, pero cuando ha conocido a Antonio, su cita , ha entrado en modo coqueteo. Podría estar delante del amor de su vida. Sin embargo, ni amor ni nada parecido . A los pocos minutos de sentarse en la mesa, Mara le ha dicho a Antonio que la chica que estaba en la mesa de al lado era su sobrina y él la ha mirado atentamente. Han comentado lo guapa que es Susana , pero Antonio no ha medido bien sus palabras y ha soltado un “¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Está operada tú sobrina?” .

“Sí que es indiscreta la pregunta”, ha respondido Mara alucinando con la indiscreción de Antonio. Le ha sentado mal, muy mal y ha llegado a asegurar que no se había marchado por educación. Desde ese momento la cita se ha llenado de silencios incomodos y en el momento que él le ha dicho que si no se podía quitar lo que llevaba puesto al saber que tenía calor, Mara ya ha tirado la toalla del todo. Antonio se ha dado cuenta de que ha cometido un error, de que la cita ha sido muy tensa y como bien ha dicho “como se dice en inglés, no ha habido feeling”.