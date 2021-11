Leonardo y el horóscopo: “He conocido gilipollas de todos los signos zodiacales”

La cita de Leonardo y Dorina se ha convertido un poco en la cena de “la Bella y la Bestia” , pero ambos estaban disfrutando de una conversación amena y distendida. Lo que el actor no esperaba era encontrarse de nuevo con una fanática del horóscopo y lo ha hecho.

Leonardo le ha dicho a su cita “Soy de los malos, soy Escorpio” y Dorina ha tenido la sensación que no era para tanto. Ella muy creyente en el tema de los signos zodiacales y él todo lo contrario “He conocido gilipollas que eran gemelos y gente súper buena que eran gemelos, si eres un gilipollas puede ser de todos los signos”.

Respecto a la compatibilidad de sus signos, Dorina no ha sentido que fueran compatibles “Leo y Escorpio demasiado fuego y luego puede explotar y nada de futuro, solo en el terreno sexual”. Cree que le va mejor una mujer Piscis o Cáncer y menos mal porque él ha sentido que no estaban en el mismo momento vital “Es la chica ideal para casarse, pero no estoy en el momento de casarme”.