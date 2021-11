Vicente consigue que su cita estalle: “Si estás incomodo te puedes ir”

Hace años Vicente tuvo la suerte de que Aramis Fuster bendijera su cita en ‘First Dates’ y aunque no encontró el amor, sí una amistad para toda la vida. En el tema amoroso ha tenido claros y oscuros, y ha regresado al restaurante del amor porque asegura que “confío más en ustedes que en todas las aplicaciones de ligoteo” . Sin embargo, su cita más que una cita romántica ha parecido un ring de boxeo. ¡Qué intensidad”

A Vicente no le ha gustado nada Manuel (Orochi) cuando le ha visto entrar en ‘First Dates’ y su actitud ha cambiado de golpe. Orochi ha sentido que su cita estaba muy arriba y aparentando algo que no era, pero se ha dejado llevar. Cuando ha visto a Orochi en su faceta de drag queen, ha parecido cambiar de opinión, pero ha sido un espejismo y ha comenzado el principio del fin .

Vicente está convencido de que ser drag es una simple ética artística y que las personas que los son se están encasillando tras un disfraz. Él siempre ha sentido un tercer género y no tiene ningún problema en pintarse el rabillo del ojo o ponerse una peluca. Un concepto muy concreto que ha dinamitado por completo su cita con Orochi. Él sí es drag de profesión y se ha sentido humillado y pisoteado ante los argumentos de su cita , ser drag es mucho más que una etiqueta, tiene un sentido político, social, cultural “no es fácil, es el escalón más bajo, te pagan 30€ por actuación”.

Con mucha educación ha intentado explicarle su día a día y su concepto de vida a Vicente, pero él no le ha querido escuchar “No sabe mantener una conversación y eso dice mucho de una persona”. Él se ha metido en su mundo “A puntilloso no me gana nadie” y ha llegado a invitar a Orochi a que se fuera de la cena si lo veía conveniente “Si estás incomodo te puedes ir”.