Aurora se queda con el postre de su menú degustación ‘First Dates’: “Solo porque soy tu primera opción”

Fernando se ha sentado en la mesa de Aurora asegurando que su arma de seducción es el baile y que si no movía las caderas no iba a conseguir nada con su cita. Sin embargo, la cosa ha empezado muy bien porque ha tenido claro que “Los rumanos y los gitanos tienen mucho en común” y a Aurora también le encantaba bailar. Sin embargo, Aurora no se ha creído que Fernando no fuera celoso y no le ha gustado nada que no memorizara nada de lo que le estaba contando. Se ha mostrado fría con él al ver que no se enteraba de nada y él ha sentido que una mujer así no la quería.