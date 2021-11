Conchi, a Agustín: “Hemos estado muy pegados, me he quedado embarazada”

Agustín y Conchi se han ido conociendo poquito a poco y han ido descubriendo que tenían muchas cosas en común. Ambos son libres y quieren disfrutar de la vida. En el momento que ha sonado la música, Agustín se ha lanzado a la pista y ha conseguido que Conchi disfrutara porque no es fácil encontrar a un hombre que le guste el baile. Agustín ha pisado el acelerador y aunque Conchi ha sentido que iba muy rápido “Para los caballos del rey que yo no soy tan lanzada” , se ha dejado llevar.

A Conchi le han entrado los calores y Agustín ha tenido claro que no era de los nervios “Te están subiendo todas las hormonas para arriba”, ha bromeado. Una broma que ella ha seguido con un “Hemos estado muy pegados, me he quedado embarazada”. Estaban tan bien juntos que una cosa ha llevado a la otra y Agustín se ha lanzado a la piscina para conseguir besar sus labios en el reservado.