Jesús, ante las calabazas de Puri: “No te voy a decir que me devuelvas la pulsera, pero…”

A Puri no le ha gustado Jesús desde el primer momento, pero él ha sentido que podían congeniar, viven más o menos cerca y Puri tiene todo lo que busca en una mujer. Estaba tan contento con ella que no ha dudado en regalarle una pulserita . A ella le ha encantado el detalle y le ha soltado un “¿Eres un poquito tontorrón?” , pero Jesús le ha dejado claro que él si era algo era punky “Me gusta La polla record y Fito y Fitipaldis”.

Jesús estaba convencido de que iban a tener más citas y cuando Puri le ha dicho que tenía muy buen fondo pero “No vibramos en la misma sintonía y a ti te viene bien cualquier mujer y yo no soy cualquier mujer”, ha flipado casi más que cuando ha conocido a Sobera “No te voy a decir que me devuelvas la pulsera, pero no digas que me da igual cualquier mujer”.