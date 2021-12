Sergio y Lucía, un flechazo, una anécdota en inglés y un “yo a Zaragoza y tú a Badajoz”

Ambos se han dejado claro que no les importaría cambiar su lugar de residencia. Lucía se ve viviendo en Badajoz y Sergio en Zaragoza. A ella le encantan los idiomas y él ha tenido claro que le tenía que enseñar inglés, y no ha dudado en contarle una anécdota que le sucedió en un campeonato en Bélgica. A él le dijeron que dijera a todo que sí y se encontró con un estadio entero riéndose ante su “yes, yes of course”. “Me encantaría saber qué te preguntaron”, le ha confesado Lucía.