La "cita perfecta" se tuerce en el último momento: "Yo quería a alguien guapo"

Ana nunca se separa de su guitarra, ella necesita componer y cantar todo el tiempo, algo que Pablo no tendría problema en entender: "Yo necesito a una persona que sepa comprender lo importante que es para mí la música, yo necesito cantar, me hace falta, si mi pareja siente la misma pasión pues mejor que mejor".

Aunque la cita ha transcurrido a las mil maravillas, lo cierto es que en el encuentro final Pablo se ha llevado un gran chasco: "A mí Pablo me cae muy bien y me he divertido con él, pero yo esperaba a alguien distinto físicamente". Parecer ser que el amor por el flamenco que ambos sienten no ha sido suficiente para Ana, ella necesita sentir más atracción física.