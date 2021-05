Erlis tiene sangre latina: “Los españoles en la cama aguantan muy poco”

Erlis decide el final de su cita al saludar a David: “Cuando se acercó a la mesa fue pésimo, horroroso”

David, ante las decepciones sexuales de Erlis: “Soy un macho cabrito, un macho español y me tiene que probar a mí”

Erlis, a David: “Me gusta que te dejes gobernar”

Erlis ha llegado a ‘First Dates’ con pocas esperanzas en el amor y asegurando haber tenido grandes decepciones sexuales con los hombres españoles con los que ha estado “Los españoles en la cama aguantan muy poco y yo soy latina y necesito que me sigan la marcha”. Menos mal que se ha encontrado con David, un hombre que asegura ser “un macho español”.

Erlis tiene muy claro que a ella nadie la gobierna, que los hombres la tienen miedo y que casi ninguno cumple sus expectativas sexuales. Ha venido dispuesta a dejarse enamorar y a sorprender a su cita con un baile muy sexy, pero solo si susodicho se lo ganaba. Sin embargo, la cita no ha comenzado como ella esperaba y aunque ha terminado bailando, desde el primero momento ha decidido que David no era para ella: “Cuando se acercó a la mesa fue pésimo, horroroso. Encima tiene los dientes horribles y encima le huele mal la boca así que yo así no le puedo dar ni un beso”.

Tras conocer un poquito a David, han comenzado a hablar de sexo y Erlis le ha explicado cuáles habían sido las carencias que había tenido “He perdido la esperanza, he tenido últimamente malas experiencias sexuales y será que me vuelvo lesbiana”. David ha sentido que la suerte de su cita había cambiado porque él se considera “un macho cabrito, un macho español y me tiene que probar a mí”.