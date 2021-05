Jennifer: “Suerte en el amor no he tenido, pero me he comido lo que he querido”

Jennifer aunque asegura haberse comido todo lo que ha querido , no ha tenido suerte en el amor y su profesión no se lo pone demasiado fácil. Sin embargo, a Abel le ha dado igual que sea modelo erótica y está dispuesto a dejar la frutería para posar junto a ella .

La modelo le ha contado a Carlos Sobera que buscaba a un hombre moreno y tatuado porque “una persona sin tatuajes es una persona que no sabe expresar sus cosas” y ha tenido suerte porque su cita era cómo ella esperaba. Eso sí, en el momento que han comenzado a conocerse las cosas no han funcionado tan bien como parecían.

Abel no está en un momento para tener hijos y ella tiene claro que “a los treinta cierro la fábrica de Nenucos”, en temas sexuales tampoco están muy a la par porque ella le ha notado un poquito inexperto y le ha tenido que enseñar qué significa arrancar la Vespa, por no hablar de calibres, que Abel es frutero y “estoy harto de tocar melones” y ella no ha querido contar que toca cada día. Eso sí, los dos son amantes de los animales aunque ella sea más de “caballos y serpientes”.