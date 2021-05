Estrella disfruta mucho con la espiritualidad

La hermana de Ángel ve a las personas muertas

Ángel no quiere una segunda cita con Estrella porque "no le atrae sexualmente"

Estrella es una persona de lo más espiritual. No hay nada que le relaje más en el mundo que una buena sesión de meditación con su gurú Bruno. Por eso, Ángel ha pensado que era una buena idea revelar a su comensal el don que tiene su hermana. "Ve a la gente muerta. No le produce yuyu, está acostumbrada. Le da una paz brutal. Yo a ese tema si que le tengo respeto, pero mi hermana...Nos ha dicho muchas veces que mi padre está bien y que nos está viendo", ha confesado.

"Que bonito", ha comentado Estrella. Sin embargo, ella contaba con una experiencia todavía más peculiar. "A mí vino un ser y me hizo el amor. Tenía 22 años. Me acosté en un colchón porque mi madre todavía no había puesto las camas. Apagué la luz y noté una cosa fría y pesada que bajaba, me hizo el amor", ha desvelado.

Ángel también tiene sus manías y no ha dudado en contárselas a su cita. "Yo tengo un problema, tengo que hacer el amor cada día. Como ahora no tengo pareja tengo que coger la manita. Yo si no he descargado no puedo dormir", ha asegurado.