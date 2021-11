Diego se queda con las ganas de que Carla le baile: “No he sentido la chispa”

La cita de Carla y Diego ha estado llena de conexión, risas y cosas en común. Sin embargo, cuando han empezado a hablar de salir de fiesta, ella se ha quedado de piedra. No esperaba que a su cita le gustara empezar la noche en un karaoke y ha sentido curiosidad por los temas que interpretaba sobre el escenario.

Carla ha bromeado con el tipo de música que podía cantar Diego en el karaoke y al saber que no se le daban nada mal las canciones de La Oreja de Van Gogh no ha retado a que cantara en ‘First Dates’. Él se ha negado y se ha vengado de la encerrona cuando ha sabido que a ella siempre le había encantado bailar “Tú me cantas una canción de la Oreja de Van Gogh y yo te bailo”.