Javier, “un pijo madrileño”: “He salido por Móstoles y hay muchos canis”

Javier se ha presentado como “un pijo madrileño” y no ha tardado mucho en demostrar que los barrios de la periferia de la capital no son su hábitat natural. No le ha hecho ninguna gracia que su cita fura de Móstoles y no ha dudado en criticar a la gente que vive en el sur “He salido por Móstoles y hay muchos canis”.

Miriam estaba encantada de estar en ‘First Dates’, tenía ganas de enamorarse y ha puesto sus cinco sentidos en conocer a Javier. Sin embargo, a él ella no le ha gustado físicamente y no ha parado de buscar punto de no conexión entre ambos. En el momento que se ha enterado de que su cita era de Móstoles, se ha mostrado muy crítico con la gente de allí.

Javier asegura tener amigos en Móstoles y que no se puede salir por allí “He salido por Móstoles y hay muchos canis”. Un comentario que a Miriam le ha molestado porque no es así “Me ha sorprendido porque los hay como en todos los lados” y es que no sabe qué se ha pensado Javier “Se piensa que yo vivo en el centro de Móstoles en una zona baja y yo vivo en una urbanización en una zona nueva”.