¿De dónde vienen los gatos? Laia consigue que su cita se replante la existencia de los alienígenas

Laia se ha interesado por el horóscopo de Raúl y él le ha dicho que era Libra. Ella no es una gran apasionada del tema, pero le gusta saber cuál es el horóscopo de la gente. Al conocer el de Raúl ha sentido que no eran compatibles, pero nada es imposible y ella tenía una buena amiga que es Libra también. Una cosa ha llevado a la otra y Laia le ha confesado que le gustaba y creía en el tema de los alienígenas. Raúl se ha mostrado completamente escéptico al respecto y Laia le ha hecho pensar “Los gatos están categorizados como felinos, cómo la naranja y la mandarina que no es lo mismo pero sabes, pero no tienen el mismo ADN que ningún animal del mundo. Empezaron a aparecer en Egipto y por eso eran dioses, ¿De dónde sale el gato?”.