Las normas de pareja de Laia: “Si yo le pido que me deje ver su móvil, me lo tiene que dejar ver”

Otra de las normas de Laia es que su pareja no tenga contacto físico con otras mujeres “Que una chica no se siente encima, yo no soy cariñosa y no me gusta que lo sean”. Respecto a las redes sociales, tampoco acepta que su pareja hable con otras chicas por Instagram que no sean sus amigas. Antes era mucho más estricta “Tienes que dejar de seguir a las chicas con las que has tenido algo, pero hablando con un chico me dije “han formado parte de mi vida” y yo sé reflexionar”, pero todo se puede hablar y si le convencen puede modificar sus reglas.