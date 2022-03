Un plantón, un flechazo y segundas oportunidades en la tercera travesía del crucero del amor: “¡Madre mía! Me he enamorado”

En la tercera travesía de este nuevo viaje por el Mediterráneo de ‘First Dates Crucero’ por fin Jonathan tendrá su ansiada cita, conoceremos a una madre y una hija que buscan el amor al mismo tiempo, y sabremos si el hombre que ha tocado el corazón de Sabina se presenta o no la cita.

Sabina vivirá un momento lleno de tensión porque parece que Carlos, el chico mexicano que conoció en cubierta, se está pensando el ir o no ir a su cita y puede que ahora sea a ella a la que le den calabazas. Jonathan por su parte, tendrá más suerte y conocerá a un hombre que puede que le enamore a primera vista “¡Madre mía! Me he enamorado”.