Jonathan y Rubén protagonizan una pelea de hermanos a bordo: "No seas victimista y dramático"

Jonathan y Rubén son dos hermanos que han decidido vivir juntos la experiencia de 'First Dates Crucero' en busca del amor. Ambos tomaban asiento en la cubierta y compartían sus primeras sensaciones. Mientras Jonathan era un saco de nervios, Rubén trataba de tomárselo con más calma y animaba a su hermano a relajarse.

"A ver si nos alegramos la vista con algo, ¿no?", comentaba Jonathan buscando conversación. Rubén hacía como que no había oído nada e ignoraba a su hermano. "Rubén, puedes hablar conmigo, mi vida", insistía. "No me apetece hablar contigo ahora mismo".

Como una discusión de hermanos en cualquier hogar de España, los dos han empezado a lanzarse reproches. El primero ha sido Jonathan: "Después dices que si te hablo mal o te hablo bien, y tú nunca me hablas bien". Rubén no iba a quedarse callado y ha respondido soltando su pulla: "No seas victimista y dramático, eh".

"O nos pasa algo interesante, o no sé si te voy a soportar mucho tiempo", decía Jonathan superado por la situación. "No tengo necesidad de que me soportes, eh, tú a tu rollo y ya está", fin de la conversación.





