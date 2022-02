Aunque a Elena no le ha hecho gracia que Rafa fuera divorciado, de Sevilla y tuviera tres hijos, sí le ha gustado que fuera un caballero de los que ya no quedan y ha decidido disfrutar de su cena de ensueño. Él estaba feliz de haberla conocido y ha querido saberlo todo sobre la pucelana en una cita que no ha podido ser más divertida.