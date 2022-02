Jesús Vázquez y Lidia, en shock ante las palabras de Elena: "Quiero un hombre al que no le cueste abrir la cartera"

Nuestra presentadora le preguntaba por su proyección en el amor a largo plazo: " Un hombre que sea elegante, que esté bien posicionado , generoso, cariñoso...", comenzaba. "¿Bien posicionado laboralmente?", preguntaba Lidia asombrada. "Sí, sí, es muy importante. Para que me trate como una princesa".

Elena asegura que los hombres le han regalado muchas cosas, desde ropa o joyas hasta un coche, por eso no espera menos de su próxima pareja: "Yo para estar con un tacaño, no me compensa".