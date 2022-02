Sabina se vuelve loca al saber que Borja es militar: “Le he gustado, lo noto en su mirada”

Sabina no lo va a tener fácil para encontrar el amor en alta mar o sí. ‘First Dates Crucero’ ha encontrado a tres chicos muy compatibles con ella, pero solo uno de ellos podrá disfrutar de una romántica velada a su lad o. Sabina ha tenido la oportunidad de tener durante la primera travesía, tres citas rápidas para conocerlos un poquito mejor.

Jesús, Juan Antonio y Borja se han conocido y han sabido desde el primer momento que eran rivales, algo que les ha llevado a dar lo mejor de sí mismos en sus respectivas citas. Juan Antonio ha sido el primero en conocer a Sabina, pero ella ha salido de la cita con una sensación que no sabemos si iba más allá de un físico.

La cita de Borja, el más seguro de los tres, ha comenzado con un camino de petalos que ha espantado a Sabina “Los chicos que hacen esas cosas me echan para atrás”, pero que rápidamente ha cambiado de rumbo al descubrir que el joven era militar y que había estado en misión peligrosas alrededor del mundo “le he gustado, lo he notado en su mirada”.