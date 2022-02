Conocemos a todos los solteros de ‘First Dates Crucero’: “Bienvenidos al barco del amor”

El capitán del crucero les ha comunicado que estaba a punto de cambiar la vida de muchos de ellos “Comenzamos un viaje que va a cambiar vuestras vidas y entre vosotros ya hay una cuantas almas gemelas”. ¿Surgirá el amor a bordo? No lo sabemos, pero sí sabemos lo que han sentido alguno de ellos “Venimos dispuestos a encontrar el amor”, han asegurado unos gemelos, “He visto chicos guapos, pero el feeling no lo he sentido”, han respondido dos amigas que se quieren enamorar, al igual que Jonathan que lo tiene clárisimo “Creo que voy a encontrar el amor”. Una sensación que también tenía Elena y ha acertado “Si entre tanto no le encuentro, mal vamos”.