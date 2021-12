Al comprobar que era la cita de Raúl, le ha pasado el teléfono al soltero para que pudieran tener aunque fuera un primer contacto. Alberto tenía una fuerte gastroenteritis, había pasado el día anterior en el hospital y su estado de salud no le había permitido acudir a la cita. Raúl aunque había tenido la sensación de que el karma le había jugado una mala pasada “Con los que he dado yo, puede ser el karma que haya dicho “vas a pagar delante de toda España todo lo que has hecho”, ha respirado tranquilo al comprobar que no era así.