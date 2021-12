“¿Habéis tenido alguna cita a ciegas?”, preguntaba Jesús a Yulia, Dani G. y los gemelos Alberto y Carlos Frigenti. La respuesta era unánime, cita a ciegas no, pero desastrosas unas cuantas . Yulia contó que tuvo una en la que no lo pasó muy bien: “Estábamos hablando y él quería una relación abierta y yo no”.

Dani G. también se animó a contar cómo había sido una de sus citas más desastrosas: “A mí me pasó con una chica que no hablaba, pero no hablaba nada, nada, nada. Eso sí tenía una risa muy graciosa”. Los gemelos contaron que la experiencia de su compañero es muy común en las citas: “Hay uno que no para de hablar y el otro como que se va a haciendo pequeñito”.