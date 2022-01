Mariona no sitúa Valladolid en el mapa: “¿Está en el sur?”

Mariona ha llegado a ‘First Dats Café’ con las ideas muy claras y en busca de un tiarrón “un vikingo, un hombre grande, peces gordos de la vida que se hayan comido el mundo o vamos mal” , y se ha encontrado a Javi un chico de Valladolid, que no sabe dónde está, y al que le ha puesto condiciones para tener una segunda cita.

Mariona tiene solo 18 años, pero es un auténtico terremoto que ha ido dejando a su cita sin palabras según iban pasando los minutos y no solo porque no sabía dónde estaba Valladolid. La joven le ha dejado claro que ella siempre había sido muy mala en geografía y que le bailan las ciudades españolas “¿Está en el sur?”. Eso sí, Javi tampoco es un experto en geografía porque no sabía dónde está la franja del Penedés.