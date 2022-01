Una frase hace estallar la cita de Lalo y Mónica: “Me ha matado, se me ha cortado todo”

Lalo ha sentido que si Mónica no salía mucho de casa habría que animarla a hacer cosas, pero ella se lo ha tomado como una frase machista que ha terminado con su cita “Me ha matado, el feeling que tenía… se me ha cortado todo”. Lalo no ha entendido nada y mucho menos cuando él no se ha atrevido a pedirle al camarero un poquito de leche que se le había olvidado, ella lo ha pedido por él y le ha dejado claro que esas cosas no le gustaban porque denotaban poca personalidad.